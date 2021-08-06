Ірпінський виправний центр втретє виставили на аукціон
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Фонд державного майна України
Ірпінський виправний центр № 132, що в смт Коцюбинське під Києвом, втретє виставили на аукціон. Онлайн-торги заплановані на 27 серпня.
Про це повідомили у пресслужбі Фонду держмайна.
«Об’єкт має чудовий інвестиційний потенціал. Установа розташована на відстані лише 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Майбутній інвестор також зможе забезпечити зручну логістику завдяки залізниці, що розташована поруч. Ірпінський виправний центр межує з новим житловим комплексом», — розповіли у фонді.
Також зазначається, що до об’єкту підведені водопостачання, каналізаційна система, система електропостачання (700 та 490 кВт підстанціями).
Загальна площа активу — 28 141,7 м², розмір земельних ділянок — 8,3 га.
Стартова ціна виправного центру не змінилася і становить 110 105 794 грн, прийматимуть заявки на участь в аукціоні до 26 серпня.
- У лютому Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна запустили спецпроєкт у рамках приватизації, мета якого — продати з аукціону майно вʼязниць, колоній та СІЗО, які вже не функціонують, а перебувають на етапі консервації. Виручені гроші підуть на будівництво нових виправних установ європейського типу.
- На першому аукціоні стартова ціна виправного центру становила 220 млн гривень, однак торги не відбулись — потенційні покупці розцінили вартість лоту як зависоку і заявки не подали.
- Вдруге виправний центр виставили на продаж зі знижкою 50% — за 110 105 794 гривні, але через відсутність заявок аукціон знову зірвався.