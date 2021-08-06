Ірпінський виправний центр втретє виставили на аукціон

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Фонд державного майна України

Ірпінський виправний центр № 132, що в смт Коцюбинське під Києвом, втретє виставили на аукціон. Онлайн-торги заплановані на 27 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду держмайна.

«Об’єкт має чудовий інвестиційний потенціал. Установа розташована на відстані лише 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Майбутній інвестор також зможе забезпечити зручну логістику завдяки залізниці, що розташована поруч. Ірпінський виправний центр межує з новим житловим комплексом», — розповіли у фонді.

Також зазначається, що до об’єкту підведені водопостачання, каналізаційна система, система електропостачання (700 та 490 кВт підстанціями).

Загальна площа активу — 28 141,7 м², розмір земельних ділянок — 8,3 га.

Стартова ціна виправного центру не змінилася і становить 110 105 794 грн, прийматимуть заявки на участь в аукціоні до 26 серпня.