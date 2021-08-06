Зеленський підписав закон про режим «без паперів»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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President Of Ukraine / Flickr
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про режим «без паперів».
Про це повідомили в Офісі глави держави.
Документ визначає поняття «електронні публічні послуги», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів» та інші терміни, пов’язані з електронними публічними послугами. Також закон встановлює чіткі правила надання е-послуг.
Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.
Протягом цього часу Кабмін має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.
Як раніше пояснювали в Міністерстві цифрової трансформації, завдяки режиму paperless усі важливі для українців документи будуть оцифровані та стануть завжди доступними зі смартфонів. Згодом можна буде подавати низку документів онлайн: подати заяву на шлюб, записатися в чергу до дитячого садочка, підписати заяву на навчання дитини у школі або на відпустку, отримати довідку про місце навчання, призначення пенсії чи субсидії тощо.
- У жовтні минулого року президент Зеленський анонсував в Україні з 2021 року режим paperless — державні органи будуть приймати від громадян документи і довідки в електронному вигляді. Він пообіцяв, що у громадян не будуть просити ніяких паперових довідок і виписок.
- У травні цього року Зеленський заявив, що режим paperless почне діяти у країні з 24 серпня.
- Верховна Рада ухвалила закон про режим «без паперів» за основу 15 липня.