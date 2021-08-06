Новини

President Of Ukraine / Flickr

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про режим «без паперів».

Про це повідомили в Офісі глави держави.

Документ визначає поняття «електронні публічні послуги», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів» та інші терміни, пов’язані з електронними публічними послугами. Також закон встановлює чіткі правила надання е-послуг.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

Протягом цього часу Кабмін має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

Як раніше пояснювали в Міністерстві цифрової трансформації, завдяки режиму paperless усі важливі для українців документи будуть оцифровані та стануть завжди доступними зі смартфонів. Згодом можна буде подавати низку документів онлайн: подати заяву на шлюб, записатися в чергу до дитячого садочка, підписати заяву на навчання дитини у школі або на відпустку, отримати довідку про місце навчання, призначення пенсії чи субсидії тощо.