Зеленський підписав закон, який забороняє продавати ліки дітям до 14 років

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє продаж лікарських засобів дітям, які не досягли 14 років. Зокрема, йдеться про онлайн-купівлю медичних препаратів.

Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 15 липня цього року, передає ОП.

Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. В Офісі президента зазначають, що діти часто купують препарати, які за протоколом можна відпускати тільки за наявності рецепту.

«Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує вік», — наголосили в ОП і додали, що відмова показати документи слугуватиме підставою для заборони продажу ліків.

Закон набуде чинності з наступного дня після його опублікування — орієнтовно, це 8 серпня.