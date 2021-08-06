Участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили 33 країни

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Наразі 33 країни підтвердили участь у саміті «Кримської платформи», який запланований на 24 серпня. Сьогодні президент ще однієї країни повідомив, що приїде до Києва.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні отримали ще одне підтвердження, плюс один президент приїде до Києва на установчий саміт «Кримської платформи». Загальна кількість учасників зросла до 33», — повідомив Кулеба.

Він наголосив, що міжнародна підтримка «Кримської платформи» зростає і нові підтвердження неодмінно будуть.