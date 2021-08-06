Участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили 33 країни
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Наразі 33 країни підтвердили участь у саміті «Кримської платформи», який запланований на 24 серпня. Сьогодні президент ще однієї країни повідомив, що приїде до Києва.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Сьогодні отримали ще одне підтвердження, плюс один президент приїде до Києва на установчий саміт «Кримської платформи». Загальна кількість учасників зросла до 33», — повідомив Кулеба.
Він наголосив, що міжнародна підтримка «Кримської платформи» зростає і нові підтвердження неодмінно будуть.
- «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- Платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.
- Раніше стало відомо, що США на саміті «Кримської платформи» представлятиме міністр транспорту Піт Буттіджіч.