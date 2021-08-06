МОК вимагає від Росії пояснень через образу ЛГБТ-спортсменів на Олімпіаді

Новини

Skabeeva / Telegram

Міжнародний олімпійський комітет зажадав пояснень від російських телеканалів «Россия 1» і «Первый канал» через образи ЛГБТ-спортсменів, що беруть участь в Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Так, наприклад, у випусках програм «Время покажет» та «60 минут» від 26 липня їх учасники образили британського стрибуна у воду, гея Тома Дейлі, який завоював на Олімпіаді золоту медаль, а також першу трансгендерну учасницю змагань з важкої атлетики, новозеландку Лорел Хаббард.

«Дискримінації абсолютно немає місця на Олімпійських іграх. Ми вітаємо те, що Токіо-2020 заохочує різноманітність і інклюзивність Олімпійських ігор. Ми підтримуємо контакт з нашими договірними партнерами з телемовлення у Росії, щоб прояснити ситуацію і підкреслити фундаментальні принципи Олімпійської хартії, і ми вживаємо відповідних заходів», — йдеться у заяві МОК.

Учасники програм на російському телебаченні обговорювали питання ЛГБТ-спортсменів, ображаючи їх. Ведуча шоу «60 минут» Ольга Скабєєва ніяк не намагалася цьому перешкодити: навпаки, вона припустила, що ЄС закликав скоротити фінансування Угорщини та Польщі, адже там «більшість проти гомосексуалізму». Учасник цієї програми, депутат російської Держдуми Олексій Журавльов, який, кажучи про участь цих спортсменів в Олімпіаді, використовував зневажливе визначення гомосексуалів: «Ми проти цих збочень і вульгарності стоїмо жорстко дуже».

Ведучий програми «Время покажет» Анатолій Кузічев назвав трансгендерів «психопатами», яких «треба лікувати». Сам він надів перуку з косичками, зображуючи Лорел Хаббард.

Первый канал

Заступник голови Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Толстой у цій же програмі назвав спортсменів «збоченцями».