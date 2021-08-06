Вакцинація проти COVID-19: в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Україні за добу медики вакцинували 167 383 людини, з них першу дозу отримали 98 447, а повністю імунізовані — 68 936. Наразі це найбільший показник добової вакцинації.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення та 301 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 3 953 540 людини, а дві дози — 2 284 166 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.
До слова, за добу в Україні виявили 1 081 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так, в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Johnson & Johnson (Janssen). Також щеплення роблять вакциною Moderna.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Наразі в Україні підтвердили 147 випадків зараження штамом «Дельта».
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.