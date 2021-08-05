Без шести нулів. Венесуела вводить цифрову національну валюту

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Ministerio del Poder Popular de Economìa, Finanzas y Comercio Exterior

У Венесуелі з 1 жовтня запровадять цифрову національну валюту.

Про це повідомив Центральний банк країни.

«Починаючи з 1 жовтня почне діяти цифровий болівар із застосуванням грошової шкали, яка забере шість нулів у національної валюти», — йдеться у повідомленні.

Водночас у Центробанку запевнили, що запровадження цифрової валюти не вплине на курс болівара. Нові банкноти без шести нулів також надійдуть в обіг з 1 жовтня.

«Вона [валюта] не буде коштувати ні більше, ні менше, це робиться для простоти використання», — заявив регулятор.

Також у Центральному банку зазначили, що громадяни Венесуели зможуть продовжувати користуватися паперовими грошима, нарівні з цифровими.

Регулятор сподівається, що цифрові болівари дозволять знизити транзакційні витрати в економіці та прискорити отримання переказів між клієнтами різних банків, що допоможе відновити економіку Венесуели загалом.