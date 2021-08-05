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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

Аргентинський футболіст та один із найкращих гравців світу Ліонель Мессі офіційно пішов із «Барселони». Сторони не змогли домовитися про його новий контракт.

Про це пише пресслужба футбольного клубу з Іспанії.

Там зазначили, що попри домовленість про підписання нового контракту 5 серпня, цього не сталося через «фінансові та структурні перешкоди (правила Ліги Іспанії)».

«В результаті цієї ситуації Мессі не зможе залишитися в ФК «Барселона». Обидві сторони глибоко жалкують про те, що побажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані», — зазначили у клубі.

«Барселона» подякувала гравцю за його внесок у розвиток клубу та побажала успіху у подальшій кар’єрі.

Мессі захищав кольори «Барселони» упродовж усієї карʼєри, з 2003 року. З синьо-гранатовими він 10 разів став чемпіоном Іспанії, виборов сім Кубків і вісім суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і тричі — Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. У минулому сезоні іспанської Прімери Мессі взяв участь у 35 матчах, в яких забив 30 голів і виконав 11 результативних передач.