Венедіктова: Матеріали розслідування Іловайської трагедії розсекретять
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- Олег Панфілович
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Spencer Platt / Getty Images
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Україні будуть розсекречені матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій в районі Іловайська влітку 2014 року.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
«Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень», — повідомила Венедіктова на зустрічі з родичами загиблих та постраждалих внаслідок «Іловайського котла».
Матеріали обіцяють розмістити на сайті ОГП, а також повідомляти про хід та результати слідства.
Венедіктова також розповіла, що розслідування Іловайської трагедії триває по двох напрямах: організація вторгнення з боку Росії та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з-поміж керівництва Антитерористичною операцією.
Під час слідства допитали понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1 600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження — понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.
- 21 серпня 2020 року Офіс генпрокурора назвав російське вторгнення єдиною причиною Іловайської трагедії. За даними Національного військово-історичного музею, у боях за Іловайськ 7—31 серпня 2014 року полягли 368 українських бійців, 18 вважають зниклими безвісти.
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