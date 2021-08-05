Зеленський підписав закон, яким поклав відповідальність за невиплачені кредити переселенців на Росію

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Адміністрація Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує розмір відсотків для внутрішньо переміщених осіб через окупацію Росією частини Донбасу та Криму, а відповідальність за несплату кредитів покладає на РФ.

Про це повідомили в Офісі президента.

«Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобовʼязань покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права», — наголосили в ОПУ.

Згідно з законом, загальна сума відсотків за кредитним договором або договором позики переселенця не може перевищувати суми відсотків, нарахованої протягом терміну кредиту (позики) за мінімальною ставкою, визначеною договором.

Окрім цього, за неналежне виконання переселенцями зобовʼязань за кредитами не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу, не застосовуються інші майнові санкції.

Водночас кредитор зобовʼязаний перерахувати заборгованість за кредитом впродовж семи днів після письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи.

Також позичальникам заборонено передавати право вимоги до боржників без їхньої згоди.

Зазначимо, документ застосовуватиметься до кредитів та позик, укладених до 20 лютого 2014 року з переселенцями з Криму і Севастополя, та до 14 квітня 2014 року — з Донецької та Луганської областей, а також території проведення АТО/ООС.