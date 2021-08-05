CNN: Під Мінськом будують табір для політичних вʼязнів

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Поблизу селища Новоколосово під Мінськом будують імовірний табір для політичних в’язнів.

Про це пише CNN.

Він розташований приблизно за годину їзди від столиці Білорусі на місці колишнього радянського ракетного сховища, яке займає площу понад 80 га. По периметру об’єкта три рівні паркану під напругою, нові відеокамери, військова охорона та табличка «В’їзд заборонено». Також на його території знаходяться відремонтовані бараки, а на вікнах – грати та світловідбиваюче скло.

CNN опублікував також супутникове фото об’єкту під Новоколосово, зняте 17 липня. Телеканал не зміг отримати доступ до даних про те, як виглядає заклад всередині, тому немає жодних ознак, що в таборі перебувають ув’язнені. При цьому представник західної розвідки заявив телеканалу, що використання цього об’єкту як табору для вʼязнів «можливе», хоча у них немає прямих доказів цього.

Опозиційні активісти в Білорусі занепокоєні можливою новою хвилею репресій та арештів у відповідь на демонстрації, присвячені річниці президентських виборів 9 серпня, які викликали минулорічний протестний рух по всій країні. Подальші заворушення можуть статися навколо конституційного референдуму, запланованого на кінець цього року або на початку 2022 року.