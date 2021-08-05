Суд на 10 років увʼязнив бойовика «ДНР», який обстрілював українських військових

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СБУ

Український суд засудив бойовика «ДНР» до 10 років за опір силам АТО/ООС та обстріл позицій українських військових підрозділів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідники затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування. Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України. Йому висунули звинувачення ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу.