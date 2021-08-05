Зеленський: Жителям Донбасу, які вважають цю територію російською, слід переїхати до Росії

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованих територій Донбасу, які вважають цей регіон частиною Росії, слід переїжджати до РФ.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу «Дом».

«Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу і ти вважаєш, що «наше діло праве», «нам до Росії», «ми росіяни», велика помилка залишатися жити на Донбасі. [...] Я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків — якщо ти любиш Росію й усе життя перебував на території України та відчував, що це Росія, то ти повинен зрозуміти, що в імʼя своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати та шукати собі місце в Росії. Це правильно», — сказав Зеленський.

Президент знову підкреслив, що території Донбасу, як і окупованого Криму, ніколи не будуть російськими. «Просто ніколи. Неважливо, скільки це буде окуповано, розумієте? Це як стіна, яка була в Німеччині. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом — і стіна впаде. Якщо не домовляться, люди все одно скористаються моментом», — впевнений український лідер.