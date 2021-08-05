Таїланд заборонив користуватися сонцезахисними кремами в морських національних парках. Вони шкодять коралам

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Сумит Чинчане / Unsplash

Таїланд заборонив для використання в усіх морських національних парках сонцезахисні засоби, які містять шкідливі для коралів речовини. Про це повідомляє BBC.

Зростають побоювання, що лосьйони, які туристи використовують для захисту від сонця, шкодять коралам, які й без того повільно ростуть. Департамент охорони природи Таїланду заявив, що чотири інгредієнти, які зазвичай містяться в сонцезахисних кремах, знищують личинки коралів, перешкоджають їхньому розмноженню і викликають знебарвлення рифів.

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Це чергова спроба уряду Таїланду захистити свої корали від індустрії туризму. За порушення заборони можуть оштрафувати на суму до 100 000 бат (понад 80 тисяч гривень). Однак поки невідомо, як будуть перевіряти дотримання правил.

Подібні заборони раніше запровадили тихоокеанський острів Палау і американський штат Гаваї.