Помер перший голова СБУ та експрем’єр-міністр Євген Марчук

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Гонтар Володимир / УНІАН

Помер перший голова Служби безпеки України, четвертий прем’єр-міністр України, колишній міністр оборони та секретар РНБО Євген Марчук.

Про це повідомила його дружина Лариса Івшина.

Євгену Марчуку було 80 років і, за словами дружини, у нього зупинилося серце.

Марчук був першим чинним головою Служби безпеки України з 1991 року до липня 1994 року. Крім того, керував урядом України у 1995—1996 роках, а з червня 2003 до вересня 2004 був міністром оборони.

Політик також очолював Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. А з травня 2015 року — представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

У листопаді 2018 року тодішній президент Петро Порошенко призначив Марчука уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі. Він пробув на цій посаді до травня 2019 року.