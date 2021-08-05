Білоруська легкоатлетка Тимановська приїхала до Польщі. Вона відмовилася повертатися з Олімпіади до Мінська

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Facebook / Кристина Тимановская

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися з Олімпіади до Мінська, приїхала до Польщі.

Про це повідомив у своєму Facebook колишній міністр культури, опозиціонер Павло Латушко, який наразі проживає у Польщі.

«Ми раді, що Христині Тимановській вдалося благополучно дістатися до Варшави! Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин в новій Білорусі!» — зазначив він.

Представники білоруської громади у Польщі очікували Тимановську в аеропорту Варшави, але вона так і не вийшла, хоча її рейс прибув вчасно. Лише Латушко згодом опублікував фото разом із спортсменкою.