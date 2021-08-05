Білоруська легкоатлетка Тимановська приїхала до Польщі. Вона відмовилася повертатися з Олімпіади до Мінська
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Кристина Тимановская
Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися з Олімпіади до Мінська, приїхала до Польщі.
Про це повідомив у своєму Facebook колишній міністр культури, опозиціонер Павло Латушко, який наразі проживає у Польщі.
«Ми раді, що Христині Тимановській вдалося благополучно дістатися до Варшави! Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин в новій Білорусі!» — зазначив він.
Представники білоруської громади у Польщі очікували Тимановську в аеропорту Варшави, але вона так і не вийшла, хоча її рейс прибув вчасно. Лише Латушко згодом опублікував фото разом із спортсменкою.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня Тимановську відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу та продовження спортивної карʼєри.