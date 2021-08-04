Україна подала запит на приєднання до Об’єднаного центру з кібероборони НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Videvo
Україна подала офіційний запит із проханням приєднатися до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.
Про це пише пресслужба РНБО.
Відповідний запит був переданий під час візиту делегації Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО до Естонії. Саме у столиці цієї країни Таллінні розташований центр НАТО.
«Сторони обмінялися думками про перспективи залучення України до роботи Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), що базується у м. Таллінн. Від імені секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE», — йдеться в повідомленні.
У РНБО вважають, що такий крок є досить актуальним у контексті інтеграції України в НАТО.
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