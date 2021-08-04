Вбивство Шеремета: Юлію Кузьменко відпустили під нічний домашній арешт

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Шевченківський районний суд Києва 4 серпня змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Її відпустили з цілодобового домашнього арешту на нічний і зняли електронний браслет.

Про це повідомив її адвокат Тарас Безпалий.

Кузьменко перебувала на домашньому арешті з 11 серпня 2020 року. До цього вона сиділа у СІЗО з 13 грудня 2019 року.

На засіданні 4 серпня суд, окрім клопотання про зміну запобіжного заходу, продовжив досліджувати експертизи: фотоекспертизу ще однієї фігурантки Яни Дугарь.

Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook