Вбивство Шеремета: Юлію Кузьменко відпустили під нічний домашній арешт
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- Ангеліна Шеремет
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Шевченківський районний суд Києва 4 серпня змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Її відпустили з цілодобового домашнього арешту на нічний і зняли електронний браслет.
Про це повідомив її адвокат Тарас Безпалий.
Кузьменко перебувала на домашньому арешті з 11 серпня 2020 року. До цього вона сиділа у СІЗО з 13 грудня 2019 року.
На засіданні 4 серпня суд, окрім клопотання про зміну запобіжного заходу, продовжив досліджувати експертизи: фотоекспертизу ще однієї фігурантки Яни Дугарь.
- 12 грудня 2019 року глава тодішній МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.