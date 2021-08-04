Зеленський доручив СБУ посилити захист білорусів, яким загрожує небезпека в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Офіс президента
Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ забезпечити додатковий захист громадянам Білорусі, які живуть в Україні та перебувають під загрозою через свою громадську діяльність.
Про це інформує пресслужба президента.
«Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей», — зазначив глава держави.
Наразі визначено перелік громадян Білорусі, яким уже надали охорону. Це рішення обумовлене загибеллю Віталія Шишова — політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України.
- У вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.
- «Білоруський дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ньому займався тим, що верифікував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.