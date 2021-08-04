Озброєні люди покинули захоплений в Оманській затоці танкер

Новини

John Loo / Flickr

Озброєні люди залишили захоплений ними раніше в Оманській затоці танкер Asphalt Princess.

Про це повідомляє The Guardian.

Про те, що зловмисники покинули судно і воно перебуває в безпеці, повідомила Британська організація з координації морських торгових перевезень (UKMTO). UKMTO рекомендувала судам, які проходять біля одного з еміратів ОАЕ — Ель-Фуджейри, проявляти особливу пильність.

За даними джерел BBC, танкер йшов в сторону Ормузської протоки, через яку проходить пʼята частина світової торгівлі нафтою. На борт судна піднялися до девʼяти озброєних людей. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що терміново розслідує дані про інцидент біля берегів ОАЕ.

4 серпня біля берегів Обʼєднаних Арабських Еміратів, в затоці Омана невідомі озброєні люди захопили танкер Asphalt Princess. Він ходив під прапором Панами. Інцидент стався неподалік порту Ель-Фуджейра в ОАЕ, за 97 кілометрів від берега.

У Великій Британії заявили, що до інциденту причетні іранські військові або підтримувані ними бойовики. Але там все спростовують. В МЗС Ірану закликали не створювати «неправдиву атмосферу».