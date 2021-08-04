Прокуратура штату звинуватила губернатора Нью-Йорку у сексуальних домаганнях. Байден вимагає його відставки

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Shinya Suzuki / Flickr

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо дозволяв собі сексуальні домагання щодо кількох жінок.

Про це йдеться у звіті генерального прокурора штату за підсумками п’яти місяців розслідування, передає CNN.

«Куомо переслідував нинішніх і колишніх державних службовців, а також низку жінок поза урядом штату», — заявила генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс.

За даними слідства, Куомо торкався жінок та робив коментарі «навіювального» сексуального характеру. Така поведінка створила несприятливе середовище для роботи жінок.

Генпрокурор впевнена, що поведінка Куомо містить ознаки порушень багатьох федеральних законів.

«Дії Куомо не обмежувалися лише представниками його персоналу, а поширювалася і на інших державних службовців, а також на громадськість», — йдеться у звіті.

Втім Ендрю Куомо відкинув ці звинувачення.

«Я хочу, щоб ви знали безпосередньо від мене, що я ніколи нікого не торкався неналежним чином і не робив недоречних сексуальних домагань», — сказав Куомо у своєму виступі.

Двоє сенаторів Конгресу США від Нью-Йорку вже закликали Куомо подати у відставку, а речниця Білого дому Джен Псакі назвала цю ситуацію «огидною».

У свою чергу, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо повинен подати у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

«Я думаю, що він повинен піти у відставку», — заявив очільник Білого дому.