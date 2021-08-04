В Оманській затоці невідомі захопили танкер. Підозрюють Іран
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Staff / Mirrorpix / Getty Images
Біля берегів Об’єднаних Арабських Еміратів, в Оманській затоці невідомі озброєні люди захопили танкер Asphalt Princess. Він ходив під прапором Панами.
Про це пише Reuters.
Інцидент стався неподалік порту Ель-Фуджейра в ОАЕ, в 97 кілометрах від берега.
На борт корабля піднялися до 10 невідомих озброєних людей та захопили його. До цього 4-6 танкерів в Оманській затоці одночасно повідомили про «втрату управління». Це означає, що судно не має змоги маневрувати через виняткові обставини.
У Великій Британії вважають, що до інциденту причетні іранській військові або підтримувані ними бойовики. Але там все спростовують. У МЗС Ірану закликали не створювати «неправдиву атмосферу».
- У січні іранські війська затримали в Ормузькій протоці судно, яке йшло під прапором Південної Кореї. На борту танкера-хімовоза Hankuk-Chemi перебували 23 члени екіпажу. Влада Ірану заявила, що судно заарештували за «забруднення навколишнього середовища і хімічне забруднення Перської затоки».