В Оманській затоці невідомі захопили танкер. Підозрюють Іран

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Біля берегів Об’єднаних Арабських Еміратів, в Оманській затоці невідомі озброєні люди захопили танкер Asphalt Princess. Він ходив під прапором Панами.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався неподалік порту Ель-Фуджейра в ОАЕ, в 97 кілометрах від берега.

На борт корабля піднялися до 10 невідомих озброєних людей та захопили його. До цього 4-6 танкерів в Оманській затоці одночасно повідомили про «втрату управління». Це означає, що судно не має змоги маневрувати через виняткові обставини.

У Великій Британії вважають, що до інциденту причетні іранській військові або підтримувані ними бойовики. Але там все спростовують. У МЗС Ірану закликали не створювати «неправдиву атмосферу».