SkyUp запускає три нові рейси до Саудівської Аравії

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SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp запускає три рейси з Києва до Саудівської Аравії.

Про це повідомили у пресслужбі міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«3 серпня о 19:10 перші пасажири SkyUp вирушили в подорож з «Борисполя» до Даммаму. Відтепер такі рейси доступні пасажирам щовівторка», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що з 4 серпня відкриваються рейси до Ер-Ріяду, а з 8 серпня — до Джидди.