В Одесі посеред дня невідомий застрелив чоловіка і втік автомобілем. Поліція ввела спецоперацію «Сирена»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Одесі у вівторок, 3 серпня, на подвір’ї багатоповерхівки невідомий вистрілив у чоловіка та втік, у місті ввели спецоперацію «Сирена».
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
«Потерпілий, особа якого встановлена, отримав поранення та був госпіталізований. Від отриманого поранення потерпілий помер», — додали у відомстві.
За даними правоохоронців, зловмисник утік автомобілем Mercedes сріблястого кольору.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Стрільця шукають.
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