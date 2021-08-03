В Одесі посеред дня невідомий застрелив чоловіка і втік автомобілем. Поліція ввела спецоперацію «Сирена»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Одесі у вівторок, 3 серпня, на подвір’ї багатоповерхівки невідомий вистрілив у чоловіка та втік, у місті ввели спецоперацію «Сирена».

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

«Потерпілий, особа якого встановлена, отримав поранення та був госпіталізований. Від отриманого поранення потерпілий помер», — додали у відомстві.

За даними правоохоронців, зловмисник утік автомобілем Mercedes сріблястого кольору.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Стрільця шукають.