В Одессе посреди дня неизвестный застрелил мужчину и скрылся на автомобиле. Полиция ввела спецоперацию «Сирена»

В Одессе во вторник, 3 августа, во дворе многоэтажки неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся, в городе ввели спецоперацию «Сирена».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

«Потерпевший, личность которого установлена, получил ранение и был госпитализирован. От полученного ранения потерпевший скончался», — добавили в ведомстве.

По данным правоохранителей, злоумышленник скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета.

Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Стрелка ищут.