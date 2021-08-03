В Одессе посреди дня неизвестный застрелил мужчину и скрылся на автомобиле. Полиция ввела спецоперацию «Сирена»

В Одессе во вторник, 3 августа, во дворе многоэтажки неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся, в городе ввели спецоперацию «Сирена».
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
«Потерпевший, личность которого установлена, получил ранение и был госпитализирован. От полученного ранения потерпевший скончался», — добавили в ведомстве.
По данным правоохранителей, злоумышленник скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета.
Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Стрелка ищут.
- Утром 3 августа на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе Киева нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси, главу ОО «Беларусский Дом в Украине» Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел накануне. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.