Київський апеляційний суд попередив про розсилку від його імені «повісток» із вірусом

Новини

Facebook / Київський апеляційний суд

Українці можуть отримати електронною поштою фейкові судові повістки — повідомлення про виклик до Київського апеляційного суду.

Про це повідомила пресслужба суду.

«Листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду. Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду», — розповіли в суді.

Окрім цього, зазначається, що спам-розсилка має вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням.

Наразі Київський апеляційний суд встановлює всі обставини і збирається звернутися до правоохоронців, щоби встановити організаторів фейкової розсилки.