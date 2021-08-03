Київський апеляційний суд попередив про розсилку від його імені «повісток» із вірусом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Київський апеляційний суд
Українці можуть отримати електронною поштою фейкові судові повістки — повідомлення про виклик до Київського апеляційного суду.
Про це повідомила пресслужба суду.
«Листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду. Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду», — розповіли в суді.
Окрім цього, зазначається, що спам-розсилка має вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням.
Наразі Київський апеляційний суд встановлює всі обставини і збирається звернутися до правоохоронців, щоби встановити організаторів фейкової розсилки.
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