Швейцарія відкрила кордони для українських туристів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Flickr / 波記338 Leung
Уряд Швейцарії ухвалив рішення про відкриття кордонів для туристів із України. Відповідні правила запрацювали з 2 серпня.
Про це йдеться на інтерактивній карті від МЗС.
Для в’їзду потрібно надати сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. Швейцарія визнає усі сертифіковані ЄС препарати (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а також ВООЗ (Covishield, Coronavac, Sinopharm). Від дати введення останньої дози має пройти 14 днів, але не більше, ніж 12 місяців.
Якщо ж сертифікату про вакцинацію немає, тоді потрібно надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, або довідку про одужання від коронавірусу протягом останніх 6 місяців.
Також перед в’їздом варто заповнити спеціальну онлайн-анкету на відповідному сайті.
- 14 липня Європейський Союз вніс Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців.
- Менш ніж за два тижні для українців відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія та Люксембург.