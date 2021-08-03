В Ухані вперше з червня виявили сім випадків COVID-19. Тепер влада протестує усе населення міста

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Влада Китаю протестує усе населення китайського Уханя на можливу наявність COVID-19 після того, як в місті напередодні виявили сім випадків коронавірусу.

Про це повідомляє видання Global Times.

Саме Ухань став першим відомим осередком поширення коронавірусу COVID-19, однак у місті з населенням у понад 11 мільйонів осіб нових випадків хвороби не виявляли з червня 2020 року.

Наразі влада запровадила локдаун у районі міста, де виявили інфікованих. Там припинили заняття у школах і навчальних закладах, а в метро підвищили заходи безпеки, деякі станції закрили зовсім.

Міські супермаркети запасаються продовольством, щоб уникнути дефіциту та підтримати стабільні ціни.

Влада також сприяє прискоренню вакцинації вчителів та учнів. Поширення вірусу повʼязують з циркулюванням штаму «Дельта».