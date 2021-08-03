В Ухані вперше з червня виявили сім випадків COVID-19. Тепер влада протестує усе населення міста
- Автор:
- Софія Телішевська
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Влада Китаю протестує усе населення китайського Уханя на можливу наявність COVID-19 після того, як в місті напередодні виявили сім випадків коронавірусу.
Про це повідомляє видання Global Times.
Саме Ухань став першим відомим осередком поширення коронавірусу COVID-19, однак у місті з населенням у понад 11 мільйонів осіб нових випадків хвороби не виявляли з червня 2020 року.
Наразі влада запровадила локдаун у районі міста, де виявили інфікованих. Там припинили заняття у школах і навчальних закладах, а в метро підвищили заходи безпеки, деякі станції закрили зовсім.
Міські супермаркети запасаються продовольством, щоб уникнути дефіциту та підтримати стабільні ціни.
Влада також сприяє прискоренню вакцинації вчителів та учнів. Поширення вірусу повʼязують з циркулюванням штаму «Дельта».
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.