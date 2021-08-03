МВФ назвав дату розподілення $650 млрд для порятунку світової економіки. Україна отримає $2,7 млрд

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Facebook / Kristalina Georgieva

Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів рекордні 456 мільярдів SDR (розрахункова одиниця МВФ, яка еквівалентна 650 мільярдам доларів).

Про це йдеться у заяві голови МВФ Кристаліни Георгієвої.

Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня. Кошти переведуть країнам-членам фонду пропорційно до квот.

«Це історичне рішення — найбільший розподіл SDR в історії МВФ і вакцина для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл SDR послужить на благо всіх країн-членів», — зазначила Георгієва.

МВФ очікує, що глобальна економіка цьогоріч зросте на 6%, а через рік — на 4,9%.

«Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення», — сказав президент України.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявляв, що в разі виділення Фондом коштів на відновлення економіки, Україна зможе претендувати на $2,7 мільярда пропорційно до своєї квоти в МВФ.