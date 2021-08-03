МВФ назвал дату распределения $650 млрд для спасения мировой экономики. Украина тоже претендует на эти деньги

«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», — отметила Георгиева.

Об этом говорится в заявлении главы МВФ Кристалины Георгиевой.

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, а через год — на 4,9%.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что в случае выделения Фондом средств на восстановление экономики, Украина сможет претендовать на $2,7 миллиарда пропорционально своей квоте в МВФ.