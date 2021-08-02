«Шахтар» та «Зоря» дізналися про потенційних суперників у єврокубках
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / FC Shakhtar Donetsk
Футбольні клуби «Шахтар» і «Зоря» отримали потенційних суперників у матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА.
Жеребкування відбулося у швейцарському Ньйоні.
У разі перемоги над бельгійським «Гентом» донецька команда у плей-оф зустрінеться з переможцем пари «Монако» (Франція) — «Спарта Прага» (Чехія). Перші поєдинки раунду плей-оф заплановані на 17—18 серпня. Натомість матчі-відповіді відбудуться 24—25 серпня.
Луганська «Зоря» у плей-оф Ліги Європи зійдеться з переможцем пари «Анортосіс» (Греція) — «Рапід» (Австрія). Матчі відбудуться 19 і 26 серпня. Першу зустріч луганчани проведуть на виїзді.
- Футбольний клуб «Ворскла» (Полтава) за сумою двох матчів поступився команді з Фінляндії КуПС та вилетів з єврокубків. У наступному раунді цього турніру почне виступи ще один український клуб — «Колос» з Ковалівки.