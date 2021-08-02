Американська гімнастка, яка знялась з кількох змагань на Олімпіаді через психічні проблеми, все ж виступить на колоді

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simonebiles / Instagram

Американська гімнастка Сімона Байлз, яка відмовилась від змагань у декількох категоріях Олімпійських ігор через проблеми із психічним здоровʼям, все ж повернеться на фінальні змагання на колоді.

Про її повернення оголосили 2 серпня в офіційному акаунті у Twitter жіночої збірної США зі спортивної гімнастики, а деталі вже повідомляє The New York Times.

«Ми дуже раді підтвердити, що завтра ви побачите двох американських спортсменів у фіналі на колоді — Суні Лі і Сімону Байлз! Не можемо дочекатися, щоб подивитися на вас обох!» — повідомила жіноча збірна. Змагання відбудуться у вівторок, 3 серпня.

Минулого тижня 24-річна Байлз виступила тільки у фіналі командного багатоборства і виконала єдину вправу — опорний стрибок. Виступ вийшов невдалим, гімнастка погано приземлилася і отримала низький бал. Потім вона відмовилася від участі у фіналі вільних вправ, в опорному стрибку і від вправ на брусах, а також відмовилася від виступів у командному та особистому багатоборстві. Пізніше вона пояснила, що у неї були «твісти» — так легкоатлети називають раптову втрату навичок у повітрі. Раніше Байлз розповідала, що інколи під час вправ не може відрізнити верх від низу. У спортсменки давно діагностований синдром дефіциту уваги і є терапевтичне призначення на препарати, що нейтралізують хворобливий стан. Але в Японії ці ліки заборонені.

У соцмережах американці розкритикували Байлз за її рішення знятися з кількох змагань. Так, наприклад, її звинувачували у боягузтві, безвідповідальності та егоїзмі.

Байлз — найтитулованіша американська гімнастка в історії: на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році вона завоювала чотири золоті медалі та одну бронзову.