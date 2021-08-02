В Україні через негоду не працює пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
- Автор:
- Софія Телішевська
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Державна прикордонна служба України
Прикордонники попереджають громадян, які планують перетинати українсько-угорський кордон, про тимчасову зупинку пропуску в пункті «Лужанка — Бурегшурань».
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску «Лужанка – Бурегшурань», що на українсько-угорському кордоні, тимчасово не здійснюються», — зазначила пресслужба.
Припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що напередодні пронісся Закарпаттям.
Нагадаємо, в Україні внаслідок негоди без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях. На території окремих областей через ускладнення погодних умов частково пошкоджені покрівлі двох житлових будинків та загалом повалено 42 дерева.
Крім того, через негоду затримується низка потягів, які прямують із Західної України.
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