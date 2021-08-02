Негода залишила без світла понад пів тисячі населених пунктів. Вітер повалив 42 дерева

Новини

Brigipix / Pixabay

В Україні унаслідок негоди без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У Львівській області світла немає у 299 містах та селах, в Закарпатській — у 90, в Івано-Франківській — у 57, а у Тернопільській — у 44.

Значно менше проблем з електрикою виникло у Чернівецькій області — без світла поки залишаються 16 міст та сіл, подібна ситуація і в Чернігівській області — там знеструмлено 14 населених пунктів.

Найменше лиха негода завдала Житомирській області — без світла наразі перебувають 10 міст та сіл.

Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок.

На території окремих областей через ускладнення погодних умов частково пошкоджені покрівлі двох житлових будинків та загалом повалено 42 дерева.