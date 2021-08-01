Чехія пропонує білоруській спортсменці Тимановській візу й прихисток. Вона боїться повертатися до Мінська
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- Олег Панфілович
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Facebook / Кристина Тимановская
Чехія офіційно запропонувала білоруській спортсменці Христині Тимановській, яку силоміць намагалися вивезти з Олімпіади в Токіо, візу і допомогу в отриманні захисту.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.
«За погодженням з президентом та премʼєром ми пропонуємо їй візу для вʼїзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас за міжнародним захистом. Наше посольство в Токіо також готове допомогти», — заявив він. Міністр також назвав ситуацію зі спортсменкою «скандальною».
У інтервʼю tut.by Тимановська розповіла, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там їй може загрожувати тюремне увʼязнення. Увечері в неділю з нею зустрілися представники Міжнародного олімпійського комітету, які заявили, що спортсменка залишається в аеропорту Токіо у безпеці. Також вони додали, що продовжать переговори зі спортсменкою та білоруською владою.
- У неділю стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. В Instagram вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди, після того, як інших товаришів по команді відсторонили від цього забігу. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла в своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Агентству Reuters спортсменка сказала, що в неділю її тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських.