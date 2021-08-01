Чехія пропонує білоруській спортсменці Тимановській візу й прихисток. Вона боїться повертатися до Мінська

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Facebook / Кристина Тимановская

Чехія офіційно запропонувала білоруській спортсменці Христині Тимановській, яку силоміць намагалися вивезти з Олімпіади в Токіо, візу і допомогу в отриманні захисту.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек.

«За погодженням з президентом та премʼєром ми пропонуємо їй візу для вʼїзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас за міжнародним захистом. Наше посольство в Токіо також готове допомогти», — заявив він. Міністр також назвав ситуацію зі спортсменкою «скандальною».

У інтервʼю tut.by Тимановська розповіла, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там їй може загрожувати тюремне увʼязнення. Увечері в неділю з нею зустрілися представники Міжнародного олімпійського комітету, які заявили, що спортсменка залишається в аеропорту Токіо у безпеці. Також вони додали, що продовжать переговори зі спортсменкою та білоруською владою.