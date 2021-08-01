Apple видалила додаток для знайомств противників вакцинації

Новини

Компанія Apple видалила зі свого магазину AppStore додаток для знайомств противників вакцинації.

Про це пише Business Insider.

Додаток називається Unjected. Творці програми опублікувала знімок листа від Apple, в якому йдеться, що застосунок не відповідає правилам AppStore. У пості Unjected мовиться, що програму видалили «очевидно, через репутацію платформи як простору, в якому люди можуть підтримати свою медичну самостійність». Платформа зазначила, що виходом із ситуації може стати розвиток сайту, тому що його «вони» (Apple і інші IT-компанії) не зможуть відключити.

Додаток Unjected запустився у травні як платформа для знайомств, але з тих пів він розширив функціонал. Unjected дозволяє створювати профілі, взаємно лайкати інших людей і вступати в листування. Його завантажили понад 18 тисяч разів.