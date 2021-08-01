Німеччина посилила вимоги до вʼїзду на її територію

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Німеччина посилила вимоги до вʼїзду на свою територію.

Про це пише Deutsche Welle.

Відтепер усі подорожні від 12 років повинні мати при вʼїзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або ж свідоцтво про повну вакцинацію чи підтвердження нещодавнього одужання від COVID-19.

Раніше ці вимоги стосувалися лише пасажирів авіакомпаній, але тепер поширюються й на осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем чи автобусом, залізницею або морським транспортом. Правило діятиме не лише для іноземців, а й для жителів Німеччини, які повертаються з інших країн.

При цьому перевірки на сухопутних кордонах країни матимуть вибірковий характер, і подорожні повинні будуть надавати відповідні документи. Під час перетину кордону в потягах перевірки здійснюватимуть під час руху потяга. При авіаподорожах пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою у літак.