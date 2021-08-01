Германия ужесточила требования к въезду на свою территорию

Германия усилила требования к въезду на свою территорию.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Отныне все путешественники старше 12 лет должны иметь при въезде в Германию отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации, или же подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.
Ранее эти требования касались только пассажиров авиакомпаний, но теперь распространяются и на лиц, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, железной дорогой или морским транспортом. Правило будет действовать не только для иностранцев, но и для жителей Германии, которые возвращаются из других стран.
При этом проверки на сухопутных границах страны будут носить выборочный характер, и путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут проводить во время движения поезда. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в самолет.
- Германия разрешила украинцам с 18 июля беспрепятственно въезжать на свою территорию.
- 14 июля Европейский Союз включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.