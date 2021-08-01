Міністерство екології: у водах головних річок України виявили сліди ковідних препаратів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Marco Fieber / Flickr
У головних водних басейнах України виявили залишки медичних препаратів, які застосовуються у лікуванні коронавірусу.
Про це у програмі «Неофициальный разговор» телеканалу «Дом» заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв.
Нещодавно провели первинний аналіз трьох основних річок, з яких вода постачається населенню: Дніпро, Дністер і Сіверський Донець. Хорєв пояснив, що фармпрепарати виводяться з організму і рано чи пізно потрапляють у воду. Останнім часом спостерігається тенденція зі слідами препаратів для хворих на коронавірус.
«COVID-препаратів дуже багато. Те, що входить саме у «ковідний» протокол, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди», – сказав він.
За словами Хорєва, у порівнянні з країнами Європи «у нас не найгірша ситуація».
«У Європі відбувається те саме. Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді — це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди», — додав заступник міністра.
Він також повідомив, що у воді знайшли пестициди, які змиваються з розораних земель. Однак їх виявилося менше, ніж очікували екологи.
- У червні 2021 року Рахункова палата повідомила, що у поверхневих водах річки Дніпро виявили 161 забруднювач, зокрема, гербіцид атразин, метали кадмій і нікель. Це загрожує здоров’ю населення України та може спричинити екологічну катастрофу.