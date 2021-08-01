Словаччина відновила автобусне сполучення з Україною

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Словаччина відновила автобусне сполучення через пункт пропуску «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».

Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби.

Відновлюється пропуск міжнародних автобусів, які здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення. Водночас Словаччина наголошує, що всі невакциновані особи віком від 18 років (за певними винятками), які вʼїжджають до країни, підлягатимуть самоізоляції на 14 діб. Самоізоляція припиняється, якщо за цей час в особи не виявились симптоми COVID-19, або якщо вона матиме негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше як на пʼятий день після прибуття на територію Словаччини.

Також словацькі колеги нагадують про необхідність завчасної реєстрації усіх подорожніх віком від 12 років на урядовому сайті.