В Україну доставили ще 1,5 млн доз CoronaVac. Загалом МОЗ отримав 12 млн доз різних вакцин проти COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я України

В Україну прибуло ще 1,5 мільйона доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом від початку вакцинальної кампанії МОЗ отримало майже 12 мільйонів доз різних препаратів від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«На сьогодні в Україну з початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибули 11 929 056 доз вакцин. А це означає, що до кінця літа ми точно будемо мати обіцяні 10 мільйонів щеплень», — анонсував урядовець.

Він зазначив, що з отриманих Україною доз понад чотири мільйони доставили в межах механізму COVAX, а понад 150 тисяч — як гуманітарну допомогу від країн ЄС, решту придбала держава.

Повний курс імунізації вакциною CoronaVac дозволяє перетинати кордон таких країн, як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет.