У Львові хочуть демонтувати радянську зірку з військового меморіалу. Росія направила ноту протесту МЗС України

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Росія направила Україні ноту протесту через плани демонтувати радянську зірку на військовому меморіалі «Марсове поле» у Львові.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ РФ.

«У звʼязку з планами львівської влади зі знищення копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі «Марсове поле» 30 липня до МЗС України була направлена ​​нота МЗС Росії», — йдеться в повідомленні.

У ноті РФ вимагає від України виконувати міжнародні зобовʼязання і норми національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів.

Окремо в російському МЗС закликали керівництво України «відмовитися від фальсифікації історії та спроб позбавити українських громадян перемоги у Великій вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу».