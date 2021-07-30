Комісія визначила ціну для продажу заводу «Більшовик» у Києві. Аукціон розпочнуть з суми в майже 1,4 млрд гривень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Wikipedia / Kiyanka
Аукціонна комісія з приватизації визначила стартову ціну для продажу заводу «Перший київський машинобудівний завод» (раніше — «Більшовик») у Києві. Уряду запропонують виставити ціну в 1,398 млрд гривень.
Про це у коментарі Інтерфаксу розповів очільник Фонду держмайна Дмитро Сенніченко.
«Приватизація заводу «Більшовик» — це шанс на друге життя для цього підприємства, що має більше 500 млн грн боргів. В попередні роки виробництво було знищено, і тепер основний вид діяльності — здача приміщень в оренду», — зазначив він.
Сенніченко розповів, що серед умов приватизації є інвестиції та ремонт промислового майданчика у Жашкові на суму в понад 57 мільйонів гривень, збереження основного виду діяльності, а також погашення боргів.
За попереднім графіком, аукціон із продажу заводу запланований на жовтень 2021 року.
- У грудні уряд затвердив перелік держпідприємств, які підлягають приватизації. У 2021 році уряд планує продати Одеський припортовий завод, завод «Більшовик», Об’єднану гірничо-хімічну компанію, «Президент-готель» у Києві, а також «Центренерго». До продажу готують також кілька обленерго та теплоелектроцентралей.