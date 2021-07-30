Новини

РНБО розширила перелік контрабандистів, додавши туди ще трьох людей

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Ковальчук Віктор / УНІАН

Рада нацбезпеки і оборони оновила санкційний список контрабандистів. Туди додали ще трьох людей.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Він повідомив, що до санкційного списку внесли двох громадян України та одного – Німеччини:

Також Данілов додав, що санкції запровадили проти 24 компаній, афілійованих із цими людьми. Він пояснив, що доповнення до списку цього разу готували у МВС, а не в СБУ.