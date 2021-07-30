Суд відхилив клопотання Вайнштейна щодо скасування трьох з 11 звинувачень. Кінопродюсеру досі загрожує 140 років вʼязниці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Spencer Platt / Getty Images
У Лос-Анджелесі суд відмовився скасувати три пункти обвинувачення у справі голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна. Клопотання раніше подавали адвокати продюсера.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Харві Вайнштейн не визнав себе винним у зґвалтуваннях на новому процесі по його справі, а захист стверджував, що у низці епізодів вже минув термін давності.
Відносно одного з трьох пунктів термін давності дійсно закінчився, тому суд дозволив прокуратурі просто перекваліфікувати звинувачення.
- Харві Вайнштейна, якого колись вважали однією з найвпливовіших осіб у Голлівуді, визнали винним у сексуальних домаганнях і насильстві щодо понад 80 жінок, зокрема таких зірок, як Анджеліна Джолі та Ешлі Джадд. Його також звинувачували в секс-торгівлі та хижацькому сексуальному насильстві (predatory sexual assault), за які йому загрожувало довічне увʼязнення.
- Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі 11 березня 2020 року. Адвокати просили для нього 5 років, стверджуючи, що строк у 23 роки для їхнього клієнта зі слабким здоровʼям де-факто є довічним. Того ж дня суд Нью-Йорка розкрив низку документів у справі Вайнштейна.
- 21 липня голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна екстрадували з Нью-Йорка до Лос-Анджелесу за звинуваченням у сексуальному насильстві — йому загрожує до 140 років вʼязниці.