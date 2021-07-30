Жінку вперше призначили на генеральську посаду в ЗСУ

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Міноборони України

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Уперше жінка очолила одне з командувань у Збройних силах України. Поступово рухаємось до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками», — заявив Таран.

Він додав, що зараз у лавах армії уже стає буденністю, коли жінки отримують посади, які раніше обіймали винятково чоловіки.

«Тепер жінка обійняла генеральську посаду командувача. Цілком імовірно, що в найближчій перспективі у Збройних силах з’явиться перша жінка — бригадний генерал», — наголосив міністр.

За його словами, наразі жінки складають майже чверть загальної чисельності Збройних сил.