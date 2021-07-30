Ексдиректора Інституту агроекології засудили до 8 років в’язниці за хабарництво
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Орест Фурдичко / Facebook
Колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України засудили до 8 років позбавлення волі за хабарництво.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посилаючись на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 30 липня.
Як зазначається, директора Інституту затримали у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи одразу після отримання ним першої частини хабаря — $300 тисяч. Загалом сума хабаря сягала $500 тисяч.
Слідство встановило, що посадовець вимагав та отримав гроші за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать інституту (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Суд також позбавив ексдиректора інституту права обіймати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, терміном на 3 роки та ухвалив конфіскувати майно.
- Нагадаємо, 30 грудня 2017 року НАБУ затримало директора Інституту агроекології і природокористування НААН України Ореста Фурдичка. У 1990—1997 роках він був депутатом Львівської облради, згодом очолював облраду. У 1998—2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у Міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня від тодішнього президента Петра Порошенка.