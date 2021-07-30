Росія заявила, що знайшла в Азовському морі прісну воду для окупованого Криму

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Sergei Malgavko\TASS via Getty Images

Російський «куратор» окупованого Криму Марат Хуснуллін заявив, що в Азовському морі видобули зразки прісної води, яку планують використовувати для постачання до півострова. Його слова передає телеканал «Крим 24».

«З Азовського моря видобули першу партію води. Зараз фахівці перевіряють її стан і вже через кілька днів ми будемо знати, що це за вода», — сказав Хуснуллін і уточнив, що воду дістали з глибини 100 метрів.

«Куратор» окупованого півострова ще заявив: «Ми сьогодні можемо сміливо сказати, що ми впоралися з проблемою вододефіциту в Криму».