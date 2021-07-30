Росія заявила, що знайшла в Азовському морі прісну воду для окупованого Криму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Sergei Malgavko\TASS via Getty Images
Російський «куратор» окупованого Криму Марат Хуснуллін заявив, що в Азовському морі видобули зразки прісної води, яку планують використовувати для постачання до півострова. Його слова передає телеканал «Крим 24».
«З Азовського моря видобули першу партію води. Зараз фахівці перевіряють її стан і вже через кілька днів ми будемо знати, що це за вода», — сказав Хуснуллін і уточнив, що воду дістали з глибини 100 метрів.
«Куратор» окупованого півострова ще заявив: «Ми сьогодні можемо сміливо сказати, що ми впоралися з проблемою вододефіциту в Криму».
- Нагадаємо, що у березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015-го активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. Окрім цього, у 2017 році у Херсонській області збудували дамбу, яка перекрила Північно-Кримський канал.
- До анексії Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму.