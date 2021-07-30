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МОЗ рекомендує в окремих випадках вакцинувати від коронавірусу дітей, старших за 12 років. Що для цього треба?

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

International Monetary Fund / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя рекомендує в окремих випадках вакцинувати препаратом Pfizer дітей, старших за 12 років.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Вакцинувати слід, якщо:

Для отримання щеплення батьки дітей 12—15 років або самі дити віком 16—17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини. Лікар може видати документ, який свідчитиме про наявність у дитини супутньої патології та відсутність протипоказань до щеплення вакциною Pfizer, а також документи, які свідчитимуть про необхідність вакцинувати дитину для виїзду закордон.

Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення (перелік та контакти: list.covid19.gov.ua) та, якщо там є вакцина Pfizer, записати дитину на щеплення.