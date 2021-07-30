Зеленський призначив чотирьох послів

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Президент України Володимир Зеленський призначив послів у чотирьох країнах: у Танзанії, Індонезії, Австрії та Туреччині. Про це йдеться в його указах від 30 липня.

Відтак послом у Танзанії став Андрій Праведник. До цього він був послом у Кенії. В Індонезії посольство очолив Василь Гамянін (радник-посланник посольства України у Китаї), в Австрії — Василь Химинець (директор Першого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України), у Туреччині — Василь Боднар (заступник міністра закордонних справ України).

Зазначимо, що попередніх послів у цих країнах звільнили в рамках планової ротації, яка відбувається раз на 4 роки, дехто з них може перебувати на посаді довший термін. Ротація дозволяє підтримувати професійну службу і не «зростатись» представникам дипломатичного корпусу з іноземною країною.